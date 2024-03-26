В минувший понедельник, в Риге, в доме по улице Баускас 7 произошла утечка угарного газа. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники AS Gaso и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

По данным ГПСС, сигнал о возможной утечке поступил на пульт дежурного 25 марта, около 19.00. Из дома по улице Баскас пришлось эвакуировать пятерых жителей, которых затем пришлось передать медикам.

Как отмечают в ведомстве, утечка возникла в результате неправильной эксплуатации газового оборудования. При проверке помещений оказалось, что в нескольких квартирах констатирована высокая концентрация угарного газа. В целях безопасности спасатели провели эвакуационные работы, а также проветрили помещения.

Специалист по связям с общественностью AS Gaso Яна Рубинчик сообщила порталу Delfi, что, принимая во внимание серьезность ситуации, было принято решение о прекращении подачи природного газа.

О ситуации проинформирован управляющий — Rīgas namu pārvaldnieks. Также коммунальщикам напомнили о необходимости проверки технического состояния дымоходов и каналов естественной вентиляции.

"Газоснабжение объекта может быть восстановлено только после проведения проверки технического состояния дымоходов и каналов естественной вентиляции во всем здании и квартирах", — пояснила представитель AS Gaso.

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