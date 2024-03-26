Во вторник утром в Риге, возле дома номер 21 по улице Клейсту было найдено тело мужчины. Возможно, на теле зафиксированы следы насильственной смерти.
На данный момент известно, что по данному делу начат уголовный процесс, в рамках которого назначены экспертизы.
В интересах следствия полиция пока не предоставляет более подробную информацию.
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