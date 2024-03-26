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В Новосибирске вынесен приговор мужчине, который был признан виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах.

По данным "Псковской Ленты Новостей", в декабре 2022 года в пункте пропуска "Убылинка" псковские пограничники выявили следовавший из Латвии в Россию автомобиль, в котором они нашли 29 кг мефедрона.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия изготовили муляж изъятой партии мефедрона, а затем поместили его обратно в тайник. Автомобиль продолжил путь в Новосибирск под вниманием спецслужб. В Новосибирске наркоторговец извлек муляж в гараже. Заказчиком груза оказался инвалид.

Заказчик извлек муляж, расфасовав "наркотики" по пакетам. После этого его задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

В ходе следствия задержанный частично признал вину и пояснил, что не знал, что хранилось в свертках, а также, что он не собирался заниматься сбытом наркотиков.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет.

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