Во вторник вечером мужчина в маске ограбил магазин в Валгаском уезде Эстонии. Об этом со ссылкой на полицию пишет Rus.Postimees.

Полиция получила вызов вечером 26 марта: мужчина в маске вошел в магазин, где угрожал продавцу ножом, а затем унес с собой кассовый аппарат и бутылку рома.

Мужчина выбежал из магазина и скрылся. Прибывшие на место происшествия полицейские собрали необходимые улики и начали поиски мужчины. К поискам также была привлечена служебная собака, но найти мужчину в округе не удалось.

Сотрудник магазина в результате инцидента не пострадал. Лицо, совершившее преступление, и точные обстоятельства инцидента будут выяснены полицией в ходе уголовного разбирательства.

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