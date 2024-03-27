Сотрудники управления Россельхознадзора провели на КПП "Бурачки" (российско-латвийская граница) карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн семян люцерны канадского происхождения.
По информации "Псковской Ленты Новостей", в ходе проверки было установлено, что на маркировочных этикетках отсутствует необходимая информация о стране, месте и (или) участке производства, экспортере.
В итоге, ввоз 20 тонн семян люцерны на территорию РФ был запрещен.
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