По информации Госполиции, в минувшую среду в Риге, на улице Зила водитель погрузчика Volvo совершил наезд на пешехода. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Начат уголовный процесс.
В свою очередь, в 20.20 в деревне Березовка Пиедруйской волости Краславского края автомобиль BMW сбил велосипедиста. В полиции сообщили, что пострадавший скончался. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.
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