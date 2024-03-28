Как сообщает пресс-служба Госполиции, 27 марта на территории Латвии произошло две трагических аварий.

По информации Госполиции, в минувшую среду в Риге, на улице Зила водитель погрузчика Volvo совершил наезд на пешехода. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Начат уголовный процесс.

В свою очередь, в 20.20 в деревне Березовка Пиедруйской волости Краславского края автомобиль BMW сбил велосипедиста. В полиции сообщили, что пострадавший скончался. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

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