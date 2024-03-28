В четверг, 28 марта, ополченцы 54-го батальона 2-й Видземской бригады Земессардзе обнаружили в кювете в волости Огресгала тело пропавшего без вести 18-летнего Валтерса Ванагса.

Тело нашли в ходе поисковых работ совместно с Госполицией.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено, однако причина смерти юноши будет установлена в ходе экспертизы. По делу начат уголовный процесс.

Как уже сообщалось ранее, в последний раз Валтерса видели в воскресенье вечером, когда он уходил из квартиры бабушки. Куда он направился, семье неизвестно. Однако в последнее время парень по какой-то причине опасался за свою жизнь.

В ходе поисков, которые вели волонтеры и близкие Валтерcа, было установлено, что в последний раз его телефон засекли у Кегумской ГЭС.

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