Сотрудникам филиала SEB banka, что в Вецриге, на этой неделе пришлось вызвать полицию и бригаду Службы неотложной медицинской помощи, чтобы справиться в неадекватным посетителем.

Как сообщает Degpunktā, клиент-иностранец во время общения с банковскими работниками не мог найти общий язык, вел себя громко и вызывающе, кричал и, в конце концов, стал кидать офисную технику кредитного учреждения.

Когда работники банка поняли, что не могут справиться с дебоширом собственными силами, то сразу же вызвали полицию. После беседы хулигана доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В пресс-центре Госполиции пояснили, что по делу начата ведомственная проверка, также от банка ждут заявление.

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