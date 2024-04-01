За минувшие сутки на латвийских дорогах были остановлены 17 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госполиции.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии было начато пять административных и 12 уголовных процессов. В семи случаях автомобиль будет конфискован.

Всего за минувшие сутки на латвийских дорогах было зафиксировано 298 нарушений скоростного режима, еще один водитель наказан за агрессивный стиль управления автомобилем.

В целом в сфере дорожного движения за сутки принято 684 решения об административных правонарушениях.

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