За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии было начато пять административных и 12 уголовных процессов. В семи случаях автомобиль будет конфискован.
Всего за минувшие сутки на латвийских дорогах было зафиксировано 298 нарушений скоростного режима, еще один водитель наказан за агрессивный стиль управления автомобилем.
В целом в сфере дорожного движения за сутки принято 684 решения об административных правонарушениях.
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