Аварийную ситуацию запечатлел водитель мотороллера, который в это время дожидался зеленого сигнала светофора на ул. Кр. Валдемара.
Судя по видео, мастерство водителя явно не соотвествует мощности автомобиля: машина развернулась вокруг своей оси и передней частью выехала за край тротуара, едва избежав столкновения с фонарным столбом.
Стоит напомнить, что умышленный дрифт расценивается полицией как агрессивное вождение, за что полагается штраф в размере от 70 до 280 евро.
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