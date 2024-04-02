В минувший понедельник, 1 апреля, в центре Риги, на перекрестке улиц Кр. Валдемара и Элизабетес водитель мощного BMW не справился с управлением и во время поворота, дрифтуя, едва не врезался в столб.

Аварийную ситуацию запечатлел водитель мотороллера, который в это время дожидался зеленого сигнала светофора на ул. Кр. Валдемара.

Судя по видео, мастерство водителя явно не соотвествует мощности автомобиля: машина развернулась вокруг своей оси и передней частью выехала за край тротуара, едва избежав столкновения с фонарным столбом.

Стоит напомнить, что умышленный дрифт расценивается полицией как агрессивное вождение, за что полагается штраф в размере от 70 до 280 евро.

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