По информации Курземского регионального управления полиции, в минувший вторник в Лиепае, в микрорайоне Эзеркрастс произошло ДТП, в результате которого было повреждено городское имущество.
Как отмечает "Курземес вардс", женщина проводила индивидуальные занятия по вождению мужчине, который находился за рулем VW. Автомобиль двигался по улице Айритес в сторону ул. Э. Тиссэ, когда во время правого поворота курсант не убедился в безопасности маневра и врезался в ограждения и столб.
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. В отношении инструктора начат административный процесс.
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