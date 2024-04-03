По информации Курземского регионального управления полиции, в минувший вторник в Лиепае, в микрорайоне Эзеркрастс произошло ДТП , в результате которого было повреждено городское имущество.

Как отмечает "Курземес вардс", женщина проводила индивидуальные занятия по вождению мужчине, который находился за рулем VW. Автомобиль двигался по улице Айритес в сторону ул. Э. Тиссэ, когда во время правого поворота курсант не убедился в безопасности маневра и врезался в ограждения и столб.