В Латвии достаточно людей, которым по разным причинам отказывают в выдаче жилищных кредитов. Девелоперская компания YIT Latvija решила изучить возможность со следующего года организовать новую возможность желающих обзавестись своей жилплощадью, точнее, хорошо забытую старую - вступить в кооператив.
В Чехии — привычный вариант
Девелоперские предприятия финской группы YIT работают в странах Северной Европы и Балтии, а также в Чехии, Польше и Словакии.
В Чехии система кооперативов сохранилась и продолжает работать успешно и широко, позволяя определенным группам людей получить квартиру, говорит Боже. В этом году YIT тестирует эту модель в соседней Словакии. Первым шагом в реализации идеи был опрос - так же планируется действовать и в Латвии. "Мы хотим обратиться к людям, чтобы узнать, готово ли наше общество к такой модели. Мы будем сотрудничать с предприятием по исследованию общественного мнения. Вопросы у нас уже есть, мы скопируем их из Словакии", - рассказал Боже.
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