pārvākšanās, suns, pārvākties, kastes, kartona kastes, pārcelšanās
Fоtо: Shutterstock

В Латвии достаточно людей, которым по разным причинам отказывают в выдаче жилищных кредитов. Девелоперская компания YIT Latvija решила изучить возможность со следующего года организовать новую возможность желающих обзавестись своей жилплощадью, точнее, хорошо забытую старую - вступить в кооператив.

В Чехии — привычный вариант

Девелоперские предприятия финской группы YIT работают в странах Северной Европы и Балтии, а также в Чехии, Польше и Словакии.

В Чехии система кооперативов сохранилась и продолжает работать успешно и широко, позволяя определенным группам людей получить квартиру, говорит Боже. В этом году YIT тестирует эту модель в соседней Словакии. Первым шагом в реализации идеи был опрос - так же планируется действовать и в Латвии. "Мы хотим обратиться к людям, чтобы узнать, готово ли наше общество к такой модели. Мы будем сотрудничать с предприятием по исследованию общественного мнения. Вопросы у нас уже есть, мы скопируем их из Словакии", - рассказал Боже.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

ДомНедвижимостьСтроительствоКвартира

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь