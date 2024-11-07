В Чехии — привычный вариант

В Чехии система кооперативов сохранилась и продолжает работать успешно и широко, позволяя определенным группам людей получить квартиру, говорит Боже. В этом году YIT тестирует эту модель в соседней Словакии. Первым шагом в реализации идеи был опрос - так же планируется действовать и в Латвии. "Мы хотим обратиться к людям, чтобы узнать, готово ли наше общество к такой модели. Мы будем сотрудничать с предприятием по исследованию общественного мнения. Вопросы у нас уже есть, мы скопируем их из Словакии", - рассказал Боже.