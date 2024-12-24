Германия, которая долгое время была движущей силой Европы, второй год подряд переживает экономический спад. Это крупнейшая экономика региона, и ее показатели существенно влияют на развитие еврозоны. Указывают ли экономические проблемы Германии на необходимость поиска нового европейского лидера и кто мог бы взять на себя эту роль? Delfi Bizness спросил об этом экономистов, которые все же считают, что Германия не потеряет лидирующие позиции так быстро.