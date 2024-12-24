Германия, которая долгое время была движущей силой Европы, второй год подряд переживает экономический спад. Это крупнейшая экономика региона, и ее показатели существенно влияют на развитие еврозоны. Указывают ли экономические проблемы Германии на необходимость поиска нового европейского лидера и кто мог бы взять на себя эту роль? Delfi Bizness спросил об этом экономистов, которые все же считают, что Германия не потеряет лидирующие позиции так быстро.
Главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш не думает, что Германия скоро утратит звание крупнейшей экономики Европы - "этого не произойдет ни за десять, ни за двадцать лет".
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