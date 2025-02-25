Глава Ryanair предположил, насколько могут вырасти цены на авиабилеты этим летом

Авиакомпания Ryanair ожидает, что этим летом цены на авиабилеты вырастут на 4-6%, сообщил на пресс-конференции генеральный директор компании Майкл О'Лири.

В прошлом году цены на авиабилеты упали на 10% за два квартала, в основном из-за споров с онлайн-агентами, но сейчас они в преимущественно урегулированы.

"В этом году цены будут расти в диапазоне 4-6 %, так что пассажиры по-прежнему смогут путешествовать за меньшую сумму, чем в 2023 году, но немного большую, чем в 2024 году", - подчеркнул О'Лири.

Он отметил, что, по его мнению, ситуация с Boeing улучшается и что производитель самолетов может повысить темпы поставок.

О'Лири также сообщил, что Ryanair хочет вернуться в Украину и может возобновить полеты в течение шести недель после прекращения огня. Компания хотела бы открыть 6-8 маршрутов из Украины в Польшу, перевезти 2-5 миллионов пассажиров за несколько лет после открытия воздушного пространства.

Ryanair также объявила, что планирует предложить 24 новых маршрута из Польши этим летом.

Ryanair уже приостановила продажу билетов и прекратила полеты из эстонской столицы Таллинна по шести направлениям в этом летнем сезоне, что стало неприятным сюрпризом для жителей соседней страны. Следует отметить, что Ryanair также отменил два рейса из Латвии, подтвердила Delfi Bizness пресс-секретарь Рижского аэропорта Илзе Сална.

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