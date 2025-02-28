Wizz Air с июня больше не будет выполнять рейсы из Риги

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с июня прекращает полеты из Риги, выяснил Delfi.

До последнего времени перевозчик выполнял из Риги лишь рейсы в грузинский Кутаиси, однако теперь они также исчезли из расписания на сайте компании — билеты доступны только до конца мая.

Как рассказала руководитель проектов по коммуникации аэропорта Rīga Илзе Сална, после 31 мая Wizz Air временно не будет предлагать рейсы из рижского аэропорта. Однако аэропорт продолжит сотрудничество с авиакомпанией, и нельзя исключать, что в будущем она возобновит полеты из Риги.

Авиасообщение с Грузией из Риги сохранится — национальный перевозчик airBaltic продолжит выполнять рейсы в Тбилиси, подчеркнула Сална.

Компания Wizz Air пока не прокомментировала ситуацию.

Тем временем зарубежные СМИ сообщают, что авиакомпания расширяет маршрутную сеть в Польше, Венгрии, Италии и других странах.

Ранее, в 2021 году, Wizz Air закрыла свою базу в Риге. В прошлом году перевозчик отменил шесть направлений из Литвы: из Вильнюса были прекращены рейсы в Ниццу и Рейкьявик, а из Каунаса — в Ниццу, Берген, Олесунн и Ставангер. Также компания отменила рейсы из Таллина в Кутаиси.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !