Руководство Ryanair: мы готовы отменить еще больше рейсов из Таллинна, у вас один из худших аэропортов в Европе по качеству управления

Коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс утверждает, что 70-процентное повышение сборов в Таллиннском аэропорту неоправданно и препятствует росту авиаперевозок. Глава известной европейской авиакомпании предупреждает, что в следующем зимнем сезоне Ryanair может отменить и другие рейсы с вылетом из главного эстонского аэропорта.

В интервью изданию Delfi Ärileht МакГиннесс заявил, что Ryanair считает Таллинский аэропорт одним из худших в Европе по качеству управления.

Какова настоящая причина, по которой Ryanair приостанавливает полеты из Таллинна?

Позвольте мне для начала рассказать о контексте. В этом году Ryanair перевезет почти 200 миллионов пассажиров, что на 50 миллионов больше, чем до пандемии коронавируса. Можно привести данные Евроконтроля, согласно которым в Европе по-прежнему на 4% меньше рейсов, чем до пандемии. Наша цель — к 2034 году достичь показателя в 300 миллионов пассажиров, и для этого мы заказали 300 самолетов Boeing Max 10, которые поступят в период с 2027 по 2033 год.

На данный момент наши темпы роста не такие быстрые, как мы ожидали. В следующем году мы планируем увеличить количество пассажиров с 200 миллионов до примерно 206 миллионов, что составит 3%. Первоначально ожидалось, что будет 210 миллионов, но у Boeing возникли задержки с поставками. Несмотря на это, сейчас Ryanair - единственная авиакомпания в Европе, которая развивается и растет. Аэропорты и страны ведут агрессивную конкуренцию за этот рост, предлагая более выгодные условия. Мы расширяем свою деятельность в Польше на 16%, как и в Италии, а также ряде других регионов, где аэропорты снизили сборы.

К сожалению, Таллинн является полной противоположностью этой тенденции: с 1 апреля аэропорт увеличит сборы на 70%. Основное правило экономики заключается в том, что если расходы увеличиваются на 70%, предложение уменьшается. Поэтому у Ryanair не было иного выбора, кроме как сократить свою деятельность в Таллинне как этим летом, так и, вероятно, следующей зимой. Это не было нашим желанием. Еще в мае прошлого года мы направили в Таллинн предложение о возможности удвоения числа наших пассажиров с 750 000 до 1,5 миллиона и увеличения количества направлений. Но аэропорт проигнорировал нас и повысил сборы. Это не было неожиданностью — мы несколько раз предупреждали их о последствиях.

Поскольку у нас постоянно есть 10–15 аэропортов, предлагающих более выгодные условия, сокращение рейсов в Таллинн на 15% неизбежно. И об этом было известно давно.

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