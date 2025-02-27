В аэропортах Мюнхена и Гамбурга идет двухдневная забастовка

В забастовке участвуют в основном работники, обслуживающие пассажиров при допуске к рейсам. Бастующие требуют повышения заработной платы госслужащим на восемь процентов.

В аэропортах Мюнхена и Гамбурга по инициативе профсоюза ver.di в четверг, 27 февраля, началась предупредительная двухдневная забастовка. В ней участвуют в основном работники, обслуживающие пассажиров при допуске к рейсам. Среди них - сотрудники информационно-технических отделов, служб безопасности аэропортов, контроля пассажиров и подготовки багажа.

Во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене, который является важным международным транспортным узлом, отменены около 80 процентов рейсов. В Гамбурге руководству аэропорта удалось сохранить полетный план, были отменены лишь рейсы в Мюнхен, однако не исключены задержки и опоздания других рейсов. Оба аэропорта обратились к пассажирам с просьбой следить за информацией о задержках или отмене рейсов на веб-сайтах соответствующих авиакомпаний.

Профсоюз требует повысить зарплаты госслужащих

Ver.di проводит забастовку в качестве инструмента давления на работодателей в ходе тарифных переговоров с требованием повышения зарплаты госслужащих. Авиакомпании, хотя и не являются участниками этих переговоров, понесут убытки, связанные с тем, что пассажиры аннулируют авиабилеты.

В эти же дни по инициативе профсоюза объявлены стачки и в других городах, в сферах, где задействованы госслужащие. В Эссене бастуют сотрудники предприятий по уборке мусора, в Эрфурте - клиники, в Гамбурге - городские уборочные предприятия, сотрудники порта и городских ведомств.

Ver.di требует от работодателей повысить заработную плату госслужащим на восемь процентов, по меньшей мере на 350 евро в месяц.

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