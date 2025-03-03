Поношенное нижнее белье, обман покупателей и детский труд. Чего на самом деле стоят товары с Temu и Shein?

Покупка в несколько евро может обернуться неприятным сюрпризом — мятое, явно ношеное нижнее белье, аллергические высыпания и сомнительные условия производства. Миллионы людей в Европе продолжают заказывать товары на Shein и Temu. За баснословно низкими ценами на этих интернет- платформах нередко кроется обман клиентов, опасные для здоровья товары и эксплуататорские условия труда. Действительно ли дешево — это всегда хорошо?
Арина Балоде часто заказывает товары в интернет-магазине Shein. Несколько месяцев назад она заказала нижнее белье. Женщина уверена, что полученные ею трусы-боксеры были ношеными. "Когда я открыла посылку, я была в шоке — я впервые в жизни получила вещь, бывшую в употреблении. Рядом были моя сестра и муж, и им было противно, что я вообще держу это в руках. Трусы были мятыми. Выглядели постиранными, потому что краска выцвела, были белые пятна". Рисунок на полученных трусах тоже отличался от того, который Арина заказывала.
За покупку женщина заплатила 3,79 евро. Арина не стала подавать жалобу, а просто оставила продавцу плохой отзыв. "Не стоит спорить и тратить время из-за такой ничтожной суммы". О своем опыте она рассказала в TikTok.
Риски для здоровья и обман клиентов
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