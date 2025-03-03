Поношенное нижнее белье, обман покупателей и детский труд. Чего на самом деле стоят товары с Temu и Shein?

Покупка в несколько евро может обернуться неприятным сюрпризом — мятое, явно ношеное нижнее белье, аллергические высыпания и сомнительные условия производства. Миллионы людей в Европе продолжают заказывать товары на Shein и Temu. За баснословно низкими ценами на этих интернет- платформах нередко кроется обман клиентов, опасные для здоровья товары и эксплуататорские условия труда. Действительно ли дешево — это всегда хорошо?

Арина Балоде часто заказывает товары в интернет-магазине Shein. Несколько месяцев назад она заказала нижнее белье. Женщина уверена, что полученные ею трусы-боксеры были ношеными. "Когда я открыла посылку, я была в шоке — я впервые в жизни получила вещь, бывшую в употреблении. Рядом были моя сестра и муж, и им было противно, что я вообще держу это в руках. Трусы были мятыми. Выглядели постиранными, потому что краска выцвела, были белые пятна". Рисунок на полученных трусах тоже отличался от того, который Арина заказывала.