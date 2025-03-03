74 поставщика в этом году попросили Maxima Latvija повысить цены на продукты

В первые два месяца этого года розничная сеть SIA Maxima Latvija получила запросы на повышение цен от 74 поставщиков, касающиеся нескольких сотен товаров в различных категориях, сообщили агентству LETA представители компании.

В частности, запросы на повышение цен касаются яиц, свежего мяса, молочной и рыбной продукции, кофе, шоколада, а также различных консервов и других товаров.

Maxima Latvija продолжает получать уведомления о повышении цен как от местных, так и от зарубежных поставщиков. Запрашиваемый рост цен варьируется от нескольких процентов до 40%, отмечают в компании.

Представители Maxima Latvija подчеркивают, что такой объем запросов на повышение цен является одним из крупнейших в истории. Среди причин поставщики называют рост цен на сырье, увеличение минимальной заработной платы, повышение акциза на топливо и налога на упаковку, а также другие факторы.

Наибольший рост цен зафиксирован у поставщиков кофе и шоколада, так как на мировых рынках резко подорожали какао и кофейные зерна. С начала года стоимость какао выросла более чем вдвое из-за растущего спроса и снижения доступности сырья по всему миру. В свою очередь, рост цен на кофе больше всего обусловлен неблагоприятными погодными условиями, плохим урожаем, а также сокращением числа кофейных ферм и производителей, отмечают представители ритейлера.

Директор департамента закупок Maxima Latvija уточнил, что все запросы на повышение цен тщательно оцениваются и пересматриваются, чтобы убедиться в их обоснованности.

Ранее сообщалось, что в 2023 году оборот Maxima Latvija составил 1,073 миллиарда евро, что на 10,1% больше, чем годом ранее. При этом прибыль компании выросла на 84,9% – до 56,529 миллиона евро.

Компания Maxima Latvija зарегистрирована в ноябре 2000 года, ее уставный капитал составляет 4,91 миллиона евро. Владельцами сети являются зарегистрированные в Литве компании Maxima grupe и Maxima LT. Группа входит в состав литовского холдинга Vilniaus prekyba, принадлежащего Нериюсу Нума.

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