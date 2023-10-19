Верховный суд оставил без изменений решение Административного окружного суда, обязывающее Комиссию по регулированию общественных услуг (SPKC) возместить убытки частной компании Dobeles HES в связи с продажей произведенной электроэнергии по двойному тарифу.

В настоящее время в суде находятся 44 других подобных дела, сообщает агентство LETA.

Dobeles HES обратилась в суд с ходатайством о возмещении ущерба, так как регулятор в период с 1 марта 2006 года по 1 апреля 2010 года не ввел тариф для тех производителей электроэнергии, которые производили электроэнергию на небольших гидроэлектростанциях.

“Компания потребовала возмещения суммы, которую она получила бы, но не получила, продав излишки произведенной электроэнергии публичному дилеру по цене, соответствующей удвоенному среднему тарифу на реализацию электроэнергии”, — говорится в постановлении суда.

Ранее Верховный суд обратился в Суд Европейского союза для оценки правовых норм ЕС в контекте этого дела. Оценив выводы Суда ЕС, латвийский Верховный суд решил оставить без изменений прежнее постановление Административного окружного суда в пользу Dobeles HES.

Размер суммы, которую регулятор должен будет выплатить компании, в сообщении суда не указывается.

По данным Firmas.lv, Dobeles HES принадлежит Нормунду Айзкалнсу. Оборот компании в прошлом году составил 68 821 евро, а убытки — 8 206 евро.

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