В этом году в Латвии впервые будут использоваться разные вакцины от гриппа для людей разного возраста. Об этом на пресс-конференции Центра профилактики и контроля заболеваний рассказала председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

В перечень оплачиваемых вакцин впервые включены две вакцины, которые особенно подходят для людей старше 65 лет и для детей. Для детей с двух до семи лет будет использоваться "живая" назальная вакцина Fluenz Tetra. Как подчеркнула Завадска, именно дети чаще всего разносят грипп. Для пожилых людей будут использоваться инактивированная вакцина Efluelda в большой дозировке. Она давно используется в разных странах ЕС, в США, в Канаде, в Великобритании и Австралии. Большая дозировка нужна из-за того, что иммунный ответ у пожилых людей формируется хуже.

Для вакцинации от Covid-19 в этом году доступна вакцина Pfizer-BioNTech. Она будет эффективна в первую очередь против омикрона. В прошлом году были вакцины, эффективные как против омикрона, так и против более старых вариантов.

По словам Завадской, в сентябре вакцинироваться и против гриппа, и против Covid-19 рановато, а в октябре и в ноябре — в самый раз.

Как рассказала глава отдела надзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации SPKC Лариса Саврасова, по данным на 17 октября возможность сделать прививку сделали более 19 000 человек из группы риска — старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.

Врач-инфекционист Уга Думпис призвал людей из группы риска привиться и от гриппа, и от коронавируса, добавив, что каждой зимой во время эпидемии в больницах случается огромный наплыв пациентов. В прошлом году в декабре и в январе больницы были перегружены, потому что одновременно были волны гриппа и ковида.

В этом году с начала сезона гриппа, то есть за две недели, в больницу попало 13 человек с гриппом. Также на прошлой неделе в Латвии было госпитализировано 72 человека с коронавирусом, тогда как летом было в среднем 16 человек в неделю. С началом сезона каждый день сообщается о смертях пациентов с Covid-19: от одной до четырех.

Завадская подчеркнула, что ковид "больше не заслуживает быть первым игроком", и говорить в этом сезоне стоит в первую очередь о вакцинации от гриппа. По ее словам, его влияние на общественное здоровье мы недооценивали и до пандемии Covid-19. Он вызывает серьезные осложнения, в восемь раз увеличивая риск инсульта и в 10 раз — риск инфаркта. У 74% диабетиков после гриппа наблюдается ухудшение состояния, а особенно опасен грипп для пожилых.

Записаться на прививку от гриппа и от коронавируса можно у семейного врача, в вакцинационных пунктах медицинских учреждений или на сайте manavakcina.lv. Пенсионеры и люди с функциональными нарушениями могут привиться на дому.

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