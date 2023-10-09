Можно ли у натурализованных гражданство за нелояльность отнимать, а у тех, кто получил гражданский паспорт по праву рождения — нет? В чем проблема поправок к Закону об иммиграции в отношении граждан России с постоянным ВНЖ? Смогут ли политики заставить банки усечь вполовину проценты по кредитам Новый сенатор Верховного суда ответила на вопросы журналистов программы Spried ar Delfi Алины Ластовски и агентства LETA Кристапа Лугайниса.

"Я 32 года живу с одним мужчиной, 20 лет преподаю в Латвийском университете. Вырастила двух сыновей, которые служат в Земессардзе. Что может быть консервативнее?" — говорит Санита Осипова. При этом именно под ее руководством Конституционный суд принял вердикт о правах однополых семей на государственные льготы, положенные за детей в разнополых семьях.

В итоге в начале прошлого года Сейм и президент не утвердили Саниту Осипову в должности сенатора Верховного суда. Несмотря на высокую профессиональную оценку, ей вменили покушение на семейные ценности… Суд попросил Сейм назвать юридические причины отказа. На верховенство права и евростандарты указала в своем докладе и Еврокомиссия — Латвия должна обеспечить защиту права от необоснованного политического влияния. В итоге новый Сейм Осипову сенатором утвердил, несмотря на возражения оппозиции: 51 против 41 голоса.

Что на первом месте — идеология, ценности или закон?

Почему так долго тянулось дело по Золитудской трагедии?

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Хороши ли поправки Иммиграционному закону?

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