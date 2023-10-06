Вопрос с лишением гражданства натурализовавшихся латвийцев следует рассматривать глубже, однако соответствующие поправки уже готовы и члены парламентской фракции "Нового Единства" их уже подписали. Об этом в эфире передачи Kāpēc на Delfi TV сообщил глава Комиссии по национальной безопасности, депутат Сейма от "Нового Единства" Айнарс Латковскис.
Идея подать такие поправки принадлежит непосредственно главе Юридической комиссии, депутату "Нового Единства" Андрею Юдину, отметил Латковскис.
"Юдин обратился к нашей фракции. Время от времени у политиков публично спрашивают, когда кто-то из получивших латвийское гражданство бывших политиков или общественных деятелей выступает против государства, гражданином которого он является. Наш ответ всегда такой, какой есть: паспорта Нансена больше нет, мы больше не можем лишить человека гражданства, если у него оно одно. Юридически этот вопрос необходимо рассматривать глубже", — отметил Латковскис.