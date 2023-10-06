Вопрос с лишением гражданства натурализовавшихся латвийцев следует рассматривать глубже, однако соответствующие поправки уже готовы и члены парламентской фракции "Нового Единства" их уже подписали. Об этом в эфире передачи Kāpēc на Delfi TV сообщил глава Комиссии по национальной безопасности, депутат Сейма от "Нового Единства" Айнарс Латковскис.

"Юдин обратился к нашей фракции. Время от времени у политиков публично спрашивают, когда кто-то из получивших латвийское гражданство бывших политиков или общественных деятелей выступает против государства, гражданином которого он является. Наш ответ всегда такой, какой есть: паспорта Нансена больше нет, мы больше не можем лишить человека гражданства, если у него оно одно. Юридически этот вопрос необходимо рассматривать глубже", — отметил Латковскис.