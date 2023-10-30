Чтобы разъяснить общественности необходимость своевременного приобретения полиса OCTA и прохождения техосмотра в октябре Латвийское бюро страховщиков транспортных средств в сотрудничестве с CSDD и Государственной полицией проведет социальную кампанию "Если у тебя нет OCTA/ТО - не садись за руль!". В ходе кампании ряд фоторадаров по всей Латвии, также, как уже существующие сегодня радары контроля средней скорости, будут проводить проверки наличия OCTA и техосмотра в нестандартном режиме, то есть независимо от скорости движения транспортных средств.

Кампания также призвана побудить владельцев транспортных средств подписываться на напоминания об истечении срока действия OCTA и техосмотра, и чаще проверять их наличие.

26% водителей признают, что не зарегистрировались ни на одном сайте электронных услуг, чтобы получать напоминания об истечении срока годности OCTA или техосмотра, свидетельствуют данные опроса, проведенного LTAB в сотрудничестве с Norstat.

При этом наибольшая доля таких водителей - это люди 18-29 лет (33%), жители Риги (32%) с основным образованием (37%). Опрос показал, что женщины чаще не регистрируются на подобных сайтах электронных услуг (32%), чем мужчины (20%).

Всего было опрошено 816 водителей. Из 26% водителей, не зарегистрировавшихся на сайте электронных услуг, большинство (59%) сказали, что не задумывались об этом раньше. 13% водителей заявили, что не знают, где это можно сделать, и столько же - что не доверяют напоминаниям и предпочитают все запоминать самостоятельно.

"Такая самонадеянность может быть чревата тем, что водители могут забыть о прохождении техосмотра или не приобрести вовремя OCTA. Это, в свою очередь, повышает вероятность попадания в серьезное ДТП, приводящее к большим финансовым потерям. Кроме того, установленные на дорогах Латвии радары контроля средней скорости, стационарные и мобильные фоторадары не только фиксируют нарушителей скорости, но и проверяют срок действия OCTA, техосмотра и виньеток. Полицейские машины также оснащены измерительными приборами и информационно-техническим оборудованием, с помощью которых полицейские могут проверить не только скорость движения, но и срок действия OCTA и техосмотра, даже не останавливая транспортное средство", - поясняет председатель правления LTAB Янис Абашинс, добавляя, что вождение транспортного средства без действительного полиса OCTA или техосмотра может привести к нескольким штрафам за один день, поэтому безопаснее подписаться на напоминания, возможно, даже на нескольких сайтах э-услуг.

Обобщенная статистика LTAB свидетельствует, что количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), произошедших по вине незастрахованных транспортных средств, на протяжении нескольких лет остается на уровне 1-2%. В прошлом году 1,16% всех зарегистрированных ДТП были вызваны транспортным средством без OCTA.

"Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с тем, что транспортное средство не было вовремя застраховано или не был пройден техосмотр, призываем воспользоваться электронными услугами LTAB и Дирекции безопасности дорожного движения, которые доступны на сайтах данных инстанций и в мобильных приложениях", - поясняет Абашин, добавляя, что если меняется регистрационный номер транспортного средства, владелец меняет телефон или номер телефона, то желательно не забыть зарегистрировать эти изменения также на сайтах электронных услуг, чтобы продолжать получать своевременные напоминания.

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