По сравнению с 2017 годом ситуация с угонами автомобилей в Латвии существенно улучшилась и число украденных застрахованных авто сократилось в семь раз: в 2017 году в Латвии было угнано 372 машины, в среднем одна машина в день, а в 2023 году — всего 51 автомобиль, в среднем одна машина в неделю, свидетельствуют обобщенные данные Латвийской ассоциации страховщиков (LAA).

С 2018 года число краж постепенно снижалось.

За 2023 год в Латвии был угнан 51 автомобиль, который имел страховой полис KASKO и владельцы обратились к страховщикам. Это гораздо меньше, чем в 2022 году, когда от воров пострадал владелец 71 застрахованного авто.

На верхушке топа самых угоняемых авто и в 2023 году по-прежнему находились автомобили марки BMW — в прошлом году их угнали в 13 случаях. Для сравнения: в 2017 году было угнано 115 авто марки BMW.

"Снижение угонов – это очень хорошая новость, также показательно, что в топ самых угоняемых входят "более простые" марки автомобилей. Количество краж резко сократилось во время пандемии благодаря изменению образа жизни и, конечно же, работе полиции. А с началом войны в Украине каналы экспорта дорогих и эксклюзивных краденых автомобилей в Россию закрылись или существенно затруднены", - комментирует президент LAA Янис Абашин.

По сравнению с предыдущими годами в 2023 году немного поменялся топ самых угоняемых марок автомобилей, в нем неизменным остался только лидер - BMW. Следом идет Toyota с 10 угнанными машинами и Hyundai с 7 угнанными авто. А бывшего лидера топа - AUDI - в прошлом году ни разу не угоняли, по крайней мере, с полисом KASKO.

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