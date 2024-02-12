Foto: Shutterstock
По сравнению с 2017 годом ситуация с угонами автомобилей в Латвии существенно улучшилась и число украденных застрахованных авто сократилось в семь раз: в 2017 году в Латвии было угнано 372 машины, в среднем одна машина в день, а в 2023 году — всего 51 автомобиль, в среднем одна машина в неделю, свидетельствуют обобщенные данные Латвийской ассоциации страховщиков (LAA).

С 2018 года число краж постепенно снижалось.

За 2023 год в Латвии был угнан 51 автомобиль, который имел страховой полис KASKO и владельцы обратились к страховщикам. Это гораздо меньше, чем в 2022 году, когда от воров пострадал владелец 71 застрахованного авто.

На верхушке топа самых угоняемых авто и в 2023 году по-прежнему находились автомобили марки BMW — в прошлом году их угнали в 13 случаях. Для сравнения: в 2017 году было угнано 115 авто марки BMW.

"Снижение угонов – это очень хорошая новость, также показательно, что в топ самых угоняемых входят "более простые" марки автомобилей. Количество краж резко сократилось во время пандемии благодаря изменению образа жизни и, конечно же, работе полиции. А с началом войны в Украине каналы экспорта дорогих и эксклюзивных краденых автомобилей в Россию закрылись или существенно затруднены", - комментирует президент LAA Янис Абашин.

По сравнению с предыдущими годами в 2023 году немного поменялся топ самых угоняемых марок автомобилей, в нем неизменным остался только лидер - BMW. Следом идет Toyota с 10 угнанными машинами и Hyundai с 7 угнанными авто. А бывшего лидера топа - AUDI - в прошлом году ни разу не угоняли, по крайней мере, с полисом KASKO.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit