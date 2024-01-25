Очередная волна оттепели принесла с собой неприятное явление – на улицах стремительно образуются выбоины. Это, в свою очередь, сильно раздражает рижан и гостей города, которые то и дело в социальных сетях оставляют гневные комментарии в адрес городских служб и фотографии испорченных автомобилей. Delfi выяснял, почему Рижская дума не справляется с латанием дорог и могут ли автоводители получить за нанесенный автомашинам ущерб компенсацию?

Единственная дорога вся в ямах

Утро Натальи не задалось. Вместо того, чтобы оказаться на встрече с деловым партнером, ей пришлось три часа вытаскивать свой автомобиль из кювета с пробитой шиной на Вецмилгравской окружной дороге. Рядом стояли "собратья по несчастью".

"Я знаю, что здесь ямы и стараюсь их объезжать. Но их все больше и больше, они присыпаны снегом и нанесенной на дорогу за зиму грязью, поэтому не всегда их вовремя замечаешь", – делится девушка. Главный вопрос: кто за это все заплатит?

"Как и все автомобилисты, плачу налог на содержание дорог, покупаю страховку – OCTA, KASKO. Кто мне теперь оплатит покупку новой шины, ее монтаж и потерянное в дороге время? И ведь это единственная дорога, ведущая из Вецмилгависа!", – возмущается автомобилистка.

Если взглянуть на посты в соцсетях – Наталья не единственная, чья машина пострадала от ям на дороге.

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