Администрация Гарантийного фонда средств на содержание впредь сможет получать данные от бюро кредитной информации о том, какие денежные обязательства взял на себя человек, уклоняющийся от уплаты алиментов в полном объеме. Это предусмотрено поправками, которые 19 октября в окончательном чтении утвердил Сейм, пишет Rus.Lsm.lv.

Согласно поправкам к закону о Гарантийном фонде средств на содержание, правительство также обязано с учетом возможностей госбюджета не реже чем раз в три года пересматривать размер алиментов, которые фонд выплачивает на детей вместо их нерадивых родителей (затем взыскивая средства с должников).

"Сейчас у фонда почти 46 тысяч должников, и за большинство из них алименты платят налогоплательщики. Теперь будет легче заметить тех, кто сознательно уклоняется от уплаты алиментов — например, договорился с фондом о минимальном месячном взносе, а сам параллельно взял на себя новые кредитные обязательства", — пояснила глава Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лейла Расима.

Каждый месяц государство обеспечивает средства на содержание 38 тысяч детей. Общий объем задолженности родителей перед Гарантийным фондом составляет 345 млн евро.

Сведения из бюро кредитной информации необходимы Гарантийному фонду, чтобы оценить, отвечают ли установленные должнику размеры взносов его материальному положению и платежеспособности. Кроме того, такая информация нужна, чтобы констатировать случаи, когда у должника по алиментам имеются такие обязательства, которые указывают на стремление уклониться от содержания ребенка.

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