Только 56 ипотечных заемщиков из 120 тысяч испытывают трудности с погашением кредита. Поэтому банки не видят не только проблему, но и то, что она может появиться, рассказал в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.

Он напомним, что общее число получателей ипотечных кредитов в Латвии составляет 120 000 человек. И в основном это – достаточно обеспеченные люди, поскольку после экономического кризиса 2009 года банки и надзорные структуры концентрировались на том, чтобы кредиты не выдавались тем, у кого могут возникнуть какие-то проблемы.

По данным ассоциации, реальные трудности с возвращением кредита сегодня испытывают не более 1 процента заемщиков.

"По нашей статистике, за последнее время было рассмотрено 3 500 заявлений о пересмотре кредитных договоров. И было только 56 случаев, когда надо было думать о реструктуризации. Мы не видим проблему и то, что она появится. И – слава богу!", — говорит Бразовскис.

Представитель Ассоциации финансовой отрасли снова раскритиковал планы политиков оказать поддержку практически всем заемщикам, поскольку это, по его словам, исключает возможность адресной помощи.

"Поддерживать надо тех, у кого, действительно, есть трудности. Адресная поддержка доступна всё время. И она осуществляется банками. И это – не только снижение процентной ставки. Важно, чтобы эта помощь соответствовала возможностям клиента. Если есть всеобъемлющая поддержка, то нет индивидуального подхода. Ведь кому-то надо пересмотреть проценты, a кому-то пересмотреть сроки выплаты", — пояснил специалист.

Кроме того, добавил Бразовскис, поддержка всех заемщиков не решит проблему высокой инфляции и не позволит снизить процентные ставки по кредитам.

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