"Не было бы микроналогов, их надо было бы придумать!" Экс-министр финансов осудила налоговую реформу

Перед уходом из парламента Дана Рейзниеце Озола резко раскритиковала налоговую реформу, которую с 2021 года ввело правительство Латвии. По словам экс-министра финансов, в ситуации коронакризиса надо было действовать с точностью до наоборот, а в итоге, пробуждение из кризиса будет жестче, чем у многих вокруг, потому что многие предприятия умрут до пробуждения. Сама Рейзниеце-Озола меняет депутатский мандат на ключевую позици. В Международной шахматной федерации FIDE, о чем рассказала в интервью порталу Delfi.

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Еще два года назад сама Дана Рейзниеце-Озола ратовала за то, чтобы побыстрей покончить со льготными налоговыми режимами — микропредприятиями и патентами, чтобы все работники платили соц налог и были защищены. Эта цель была обозначена и в налоговой реформе, которую с 2018 года затеяло прошлое правительство с СЗК во главе и Рейзниеце-Озолой в минфине.

"Если говорить об изменениях, которые наше правительство запустило в 2018 году, то я очень удовлетворена результатом, — говорит она в интервью. — Нам удалось ввести нулевой налог на реинвестированную прибыль — это успело дать первые позитивные сдвиги в росте бизнеса. Правда, сейчас в развитие вмешался коронакризис. Хорошо, что нам удалось существенно уменьшить налоговую нагрузку на рабочую силу. Мы видели, как примерно 1% экономики в год выходил из "тени" — это плюс 300 млн евро в бюджет. Плохо, что с введением прогрессивного налога усложнился цикл администрирования сборов — это то, что я бы непременно улучшила".

Когда после выборов ее партия оказалась в оппозиции, новое правительство цель избавиться от микропредприятий не отменило. Несмотря на то, что в Латвию пришла пандемия, страна погрузилась в экономический кризис, а многие люди полностью и частично потерял доходы. По мнению экс-министра финансов, это совершенно неправильно. К тому же новая реформа лишь усложнила сбор налогов.

"Новое правительство обещало все упростить, но пошло в обратном направлении: введенный им минимальный социальный взнос еще труднее администрировать, — считает Рейзниеце-Озола. — Самозанятым придется сообщать прогнозируемый доход за квартал, что станет лишней работой для всех. И снова риск в конце года, что человек останется в долгу перед государством".

По мнению экс-министра, сейчас не время избавляться от микроналогов: "Очень неправильно и увеличение налогов по всем облегченным режимам в самый разгар кризиса, отмена патентной платы. Все это идет вразрез с логикой: когда экономика падает на 4% от ВВП, надо целенаправленно снижать налоги, увеличивать поддержку государства и радоваться, если малые предприниматели находят возможность продолжать работу и давать ее другим. Вот не было бы у нас режима миропредприятий и патентов, тогда их надо было бы срочно вводить, как это делалось в прошлый кризис — дать возможность людям хоть как-то легально работать и платить, пусть небольшие, но налоги.