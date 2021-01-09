"Не было бы микроналогов, их надо было бы придумать!" Экс-министр финансов осудила налоговую реформу

Перед уходом из парламента Дана Рейзниеце Озола резко раскритиковала налоговую реформу, которую с 2021 года ввело правительство Латвии. По словам экс-министра финансов, в ситуации коронакризиса надо было действовать с точностью до наоборот, а в итоге, пробуждение из кризиса будет жестче, чем у многих вокруг, потому что многие предприятия умрут до пробуждения. Сама Рейзниеце-Озола меняет депутатский мандат на ключевую позици. В Международной шахматной федерации FIDE, о чем рассказала в интервью порталу Delfi.
Еще два года назад сама Дана Рейзниеце-Озола ратовала за то, чтобы побыстрей покончить со льготными налоговыми режимами — микропредприятиями и патентами, чтобы все работники платили соц налог и были защищены. Эта цель была обозначена и в налоговой реформе, которую с 2018 года затеяло прошлое правительство с СЗК во главе и Рейзниеце-Озолой в минфине.
"Если говорить об изменениях, которые наше правительство запустило в 2018 году, то я очень удовлетворена результатом, — говорит она в интервью. — Нам удалось ввести нулевой налог на реинвестированную прибыль — это успело дать первые позитивные сдвиги в росте бизнеса. Правда, сейчас в развитие вмешался коронакризис. Хорошо, что нам удалось существенно уменьшить налоговую нагрузку на рабочую силу. Мы видели, как примерно 1% экономики в год выходил из "тени" — это плюс 300 млн евро в бюджет. Плохо, что с введением прогрессивного налога усложнился цикл администрирования сборов — это то, что я бы непременно улучшила".
Когда после выборов ее партия оказалась в оппозиции, новое правительство цель избавиться от микропредприятий не отменило. Несмотря на то, что в Латвию пришла пандемия, страна погрузилась в экономический кризис, а многие люди полностью и частично потерял доходы. По мнению экс-министра финансов, это совершенно неправильно. К тому же новая реформа лишь усложнила сбор налогов.
"Новое правительство обещало все упростить, но пошло в обратном направлении: введенный им минимальный социальный взнос еще труднее администрировать, — считает Рейзниеце-Озола. — Самозанятым придется сообщать прогнозируемый доход за квартал, что станет лишней работой для всех. И снова риск в конце года, что человек останется в долгу перед государством".
По мнению экс-министра, сейчас не время избавляться от микроналогов: "Очень неправильно и увеличение налогов по всем облегченным режимам в самый разгар кризиса, отмена патентной платы. Все это идет вразрез с логикой: когда экономика падает на 4% от ВВП, надо целенаправленно снижать налоги, увеличивать поддержку государства и радоваться, если малые предприниматели находят возможность продолжать работу и давать ее другим. Вот не было бы у нас режима миропредприятий и патентов, тогда их надо было бы срочно вводить, как это делалось в прошлый кризис — дать возможность людям хоть как-то легально работать и платить, пусть небольшие, но налоги.
На вопрос, где правительству брать деньги на растущие в кризис расходы, Рейзниеце-Озола ответила: "Занимать. Конечно, понимая, что эти деньги надо будет когда-то отдавать. Это делать легче, если ты сейчас поможешь своим предпринимателям выжить, а не вынудишь ликвидироваться. После кризиса что-то возродить из пепла будет трудно. Конечно, все это еще больше снижает доверие к правительству, которое возвращается к практике: бюджет принят — давайте увеличивать налоги. Почему это делается — понятно: у каждой политической силы есть свое поле интереса, а денег на всех не хватает".
Экс-министр считает, что выход из коронакризиса "будет очень тяжелым, а возвращение — медленным и трудным. Кроме объективных внешних факторов (то, что мы очень зависим от стран, с которыми у нас торговые отношения), к середине этого года мы ощутим еще и плохой эффект от новой налоговой реформы. Отдельные отрасли выиграли, но народной хозяйство в целом получило сильный удар".
По ее словам, очень важно, как правительство использует два миллиарда от Еврокомиссии на восстановление экономики. "Будет ли это закрывание "политических квот" или мероприятия со смыслом, — говорит она. — Есть два направления, куда надо обязательно вложить. Первое — это развитие регионов, раз уж мы провели реформу, надо сделать так, чтобы жизнь там улучшилась, а мы, наоборот, забрали деньги у регионов. Второе — высшее образование и наука. В этом году проводится реформа вузов и смена модели — туда тоже нужны деньги, чтобы поднять конкурентоспособность нашей науки".
Полностью интервью с Даной Рейзниеце-Озолой можно прочитать ЗДЕСЬ.