СМИ: оппозиция требовала отставки руководства Банка Латвии

В четверг, 21 сентября большинство депутатов Сейма отклонили два предложения оппозиции. Первое предусматривало отставку президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, а второе — отставку всего совета Банка Латвии, пишет Diena.

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Проекты решений подали члены фракции "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, Рамона Петравича, Эдмунд Зивтиньш, Рихард Шлесерс, Кристап Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня и Марцис Енцитис, а также фракции "За стабильность!" Светлана Чулкова и Дмитрий Коваленко.

За освобождение Казакса от должности проголосовали 20 депутатов Сейма, против - 55, воздержались - 14 депутатов. С другой стороны, за роспуск всего совета Банка Латвии проголосовали 17 парламентариев, против - 54, а 19 воздержались.

По мнению оппозиционных депутатов, Банк Латвии виноват в том, что в Латвии создана чрезмерно зарегулированная система надзора за финансовым сектором, в которой игнорируется презумпция невиновности, вся ответственность возложена на участников рынка - бухгалтеров, нотариусов, суды, адвокатов и людей, в результате политики надзора за сделками и непропорционального увеличения административной нагрузки на предпринимателей бизнес-среда стала неблагоприятной. После голосования Казакс в социальной сети "X" поблагодарил Сейм за доверие.