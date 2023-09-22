СМИ: оппозиция требовала отставки руководства Банка Латвии

В четверг, 21 сентября большинство депутатов Сейма отклонили два предложения оппозиции. Первое предусматривало отставку президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, а второе — отставку всего совета Банка Латвии, пишет Diena.
Проекты решений подали члены фракции "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, Рамона Петравича, Эдмунд Зивтиньш, Рихард Шлесерс, Кристап Криштопанс, Вилис Криштопанс, Линда Лиепиня и Марцис Енцитис, а также фракции "За стабильность!" Светлана Чулкова и Дмитрий Коваленко.
За освобождение Казакса от должности проголосовали 20 депутатов Сейма, против - 55, воздержались - 14 депутатов. С другой стороны, за роспуск всего совета Банка Латвии проголосовали 17 парламентариев, против - 54, а 19 воздержались.
По мнению оппозиционных депутатов, Банк Латвии виноват в том, что в Латвии создана чрезмерно зарегулированная система надзора за финансовым сектором, в которой игнорируется презумпция невиновности, вся ответственность возложена на участников рынка - бухгалтеров, нотариусов, суды, адвокатов и людей, в результате политики надзора за сделками и непропорционального увеличения административной нагрузки на предпринимателей бизнес-среда стала неблагоприятной. После голосования Казакс в социальной сети "X" поблагодарил Сейм за доверие.
Paldies Saeimai, kas pārliecinoši apstiprināja, ka turpina uzticēties man kā @LatvijasBanka vadītājam, kā arī manis aicinātajai un Saeimas apstiprinātajai padomei. Turpināsim darbu 🇱🇻 sabiedrības labā, https://t.co/SYTiQ3Rmmp. kopā ar parlamentu un atbildīgajām institūcijām!— Mārtiņš Kazāks (@martinskazaks) September 21, 2023