"Агрессор платит". Домбровскис: помощь населению, рост долга Латвии, продуктовый кризис и Калининград
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Как простым людям совместить стремительный рост цен на энергию и переход на "зеленый" образ жизни? Как заставят Россию платить за военные разрушения? Кому больше вредят санкции — России или Европе? Так блокируют или нет транспортный коридор в Калининградскую область? Почему Латвия не снизит НДС на продукты и топливо? Станут ли бедные еще беднее? Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Месяц назад на Брюссельском экономическом форуме Валдис Домбровскис бурно дискутировал с генсеком индустриального Всеевропейского торгового союза Люком Трианглом — последний объяснял, почему простой народ стран ЕС может не возрадоваться переходу на возобновляемые источники энергии в условиях, когда мир и без того погружается в экономический кризис и военную неопределенность. Шахтеры уже бунтуют против закрытия шахт. Живущему от зарплаты до зарплаты человеку не под силу купить даже субсидируемую солнечную батарею и приплатить за утепление дома, даже если потом будет экономия.

Домбровскис парировал, что "зеленый транзит" даст странам финансовые вливания и миллионы новых рабочих мест — надо только переквалифицироваться, но и на это деньги выделены. А раскошелиться придется в первую очередь транснациональным корпорациям и цифровым гигантам, которые теперь должны платить глобальный налог 15% в общий котел ЕС.

Сложность ситуации Домбровскис не отрицает. На том же форуме огласили экономические прогнозы ЕК — для Латвии годовая инфляция задана на уровне 9,4% (реально, как ответил Дромбровскис, она может быть еще выше). Прогнозы роста ВВП снизились с 4,4% до 2%, но все же это рост.

Намерение Латвии прекратить импорт российского газа со следующего года будет удерживать высокие цены до второй половины 2023 года, в то время как в Западной Европе обещают снижение уже весной. Нарушение цепочек поставок металла, древесины и удобрений из России в Латвию наложится на сильное ценовое давление со стороны энергетики. Это может привести к удвоению себестоимости промышленных товаров и строительства с эффектом домино на потребительские цены в этом и следующем году. Такие прогнозы.

На этот раз в Ригу Домбровскис приезжал как представитель Еврокомиссии на Саммит инициативы трех морей. Традиционно в нем участвуют страны ЕС, которые расположены на побережьях Балтийского, Черного и Адриатического морей. Решают вопросы энергетических и транспортных коридоров с севера на юг. Обе темы в этом году горячие. Не удивительно, что приглашенным участником саммита стала Украина, в связи с чем видеообращение зачитал президент Зеленский.

Обсуждалось, как Латвии пересмотреть энергетическую структуру, чтобы покончить с зависимостью от российских фоссильных энергоресурсов и перестроить энергетическую систему. Один из самых важных вопросов — блокировка украинских портов. Это стало проблемой мировой — в бедных странах может начаться голод. Евросоюз предложил альтернативные транспортные коридоры. В частности, транзит через Польшу.

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