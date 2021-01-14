В конце 2020 года в возрасте 52 лет скончался основатель и владелец компании Elkor Александр Попов. "Империю" Elkor он начал строить еще в 1989 году, за многие годы попробовав себя в различных сферах торговли.

По словам члена правления Elkor Роналда Фелдманиса, свою жизнь Попов посвятил семье и развитию компании. "Своим видением и стратегией развития компании он многократно опередил время и был на шаг впереди, постоянно заставлял меняться, совершенствоваться, развивать различные направления, чтобы приспособиться к изменчивой бизнес-среде", — говорит Фелдманис. Он подчеркивает, что "Попов никогда не останавливался на достигнутом, всегда искал новые вызовы, продолжал выдвигать новые, амбициозные цели как для себя, так и для компании и ее работников".

Что касается дальнейшего развития Elkor, Фелдманис рассуждает осторожно, подчеркивая, что семья в это тяжелое время хотела бы сохранить приватность, а предприятие продолжит работать и "в будущем его ждет множество новых вызовов, испытания и реализация задуманных идей и целей".

На начало января этого года Попову принадлежали доли в шести предприятиях — ElkorDrošība, Elkor grupa, Elkor Food & Wine, ETG, Elkor Gift Shop и HSP Solution. Во всех этих предприятиях ему принадлежало 100% доли – за исключением ETG, где ему принадлежало 99% доли. Также он являлся бенефициаром Elkor Gift Shop, KRB29, ETG, Elkor centrs, Elkor grupa, Elkor Food & Wine, ElkorDrošība, Ecom Trading Group и HSP Solution. В связи со своей предпринимательской деятельностью Попов был зарегистрирован в качестве заемщика на несколько миллионов евро, а должники зарегистрированы в компаниях, связанных с предпринимателем, о чем свидетельствуют данные Crediweb.lv.

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