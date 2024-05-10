"У многих людей были другие ожидания, потому что многие считали, что мы сейчас вступим в Европейский союз (ЕС) и очень скоро будем жить как Германия или даже лучше. Эйфоричными были первые четыре года, до мирового экономического кризиса, когда у нас были очень высокие темпы роста - до 10 % в год - и казалось, что мечты вот-вот сбудутся. Но жизнь гораздо сложнее, чем мечты", - сказала Инна Штейнбука, профессор Латвийского университета и директор аналитического центра LV PEAK, комментируя выводы исследования "Латвия в Европейском союзе - 20 лет" о преимуществах Латвии, полученных за 20 лет членства в ЕС.

"У многих людей были другие ожидания, потому что многие считали, что мы сейчас вступим в Европейский союз (ЕС) и очень скоро будем жить как Германия или даже лучше. Эйфоричными были первые четыре года, до мирового экономического кризиса, когда у нас были очень высокие темпы роста - до 10 % в год - и казалось, что мечты вот-вот сбудутся. Но жизнь гораздо сложнее, чем мечты", - сказала Инна Штейнбука, профессор Латвийского университета и директор аналитического центра LV PEAK, комментируя выводы исследования "Латвия в Европейском союзе - 20 лет" о преимуществах Латвии, полученных за 20 лет членства в ЕС.

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