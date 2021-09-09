Господдержку для преодоления последствий кризиса Covid-19 получила 21 тысяча предприятий, причем часто одно и то же предприятие получало ее неоднократно. Остается открытым вопрос: насколько конкретная компания была жизнеспособной до кризиса — ситуации складываются разные.

"Для преодоления кризиса Covid-19 поддержку получили более 21 тысячи юридических лиц, не считая самозанятых. Безусловно, наибольшую помощь получил ресторанный бизнес (36% от зарегистрированных в отрасли предприятий) и сфера красоты (38% предприятий), также транспортные (14%), строительные и IT-компании (7%). Среди отраслей, в которых работает как минимум 100 предприятий, сильнее всего государство поддержало розничных торговцев часами и ювелирными изделиями — 62 предприятия, фитнес-центры (46%), а также розничных торговцев обувью (46%)", — замечает глава информационных продуктов Creditreform Latvija Мара Мейере. Надо учесть, что предприниматели подают заявки многократно и получают помощь по несколько раз.

"Если из-за эпидемиологической ситуации государство ограничивает чью-то предпринимательскую деятельность, то со стороны государства убытки из-за этих ограничений нужно по возможности компенсировать. На данный момент продолжают действовать займы, отсрочки по уплате налогов, а также общие меры по поддержке экономики, к примеру, инвестиции в строительство. И все же большая часть прямых инструментов поддержки, к примеру, пособия по простою и субсидии на зарплаты, а также гранты на оборотные средства действовали до 30 июня этого года", — напоминает экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.