Суд Видземского предместья Риги признал жительницу Латвии виновной в том, что она незаконно сдавала в аренду платья латвийского бренда Coo Culte. Женщина была оштрафована за аренду вещей, защищенных товарным знаком. Что это значит? Можно ли перепродавать дизайнерские вещи? Портал DELFI поговорил об этом судебном прецеденте с экспертами.



В анонимизированном судебном решении поясняется, что проверка женщины, зарегистрировавшейся в качестве самозанятого лица, состоялась в мае этого года. В ходе проверки было установлено, что платья бренда Coo Culte сдавались в аренду за деньги без получения на то разрешения собственника авторского права.

На судебном заседании женщина свою вину не признала. Она объяснила, что является инвалидом, и хотела заработать, начать свое дело, поэтому стала сдавать в аренду платья, а покупала их у соседей и знакомых. Женщина вела свою деятельность в качестве самозанятого лица. Она не отрицала, что знала о товарном знаке Coo Culte.