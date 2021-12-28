Карбонад с картофелем? Солянка? Что-то из меню Lido? Все эти традиционные хиты латвийского общепита за последние два года сдали позиции фастфуду: суши, пиццам и особенно гамбургерам. Пока традиционные рестораны и кафе пытаются пережить пандемийные ограничения, очереди у автокасс становятся все длиннее. Delfi попытался выяснить, как крупнейшие игроки на рынке фастфуда — сети McDonalds, Hesburger и открывшийся недавно Burger King — извлекли пользу из локдауна и "ковидных" ограничений.

Крупнейшим предприятиям в сфере общепита в 2020 году в Латвии стала компания Premier Restaurants Latvia, управляющая сетью ресторанов McDonald's. Ее оборот по сравнению с "доковидным" 2019-м годом вырос на 2% и составил 45,13 млн евро. Больше половины из этой суммы — 26,52 млн евро — обеспечил латвийский рынок. Прошлый год оператор франшизы McDonald's закончил с прибылью в размере 2,23 млн евро. Оборот Hesburger в 2020 году достиг 30,54 млн евро (+5,8% по сравнению с 2019-м), и в этом году стремительный рост продолжается: за первое полугодие объемы продаж выросли на 10% (до 18,8 млн евро). Франшизой Burger King управляет Tallink, и эта сеть пока находится в самом начале своего развития, но планирует уже в ближайшее время открыть в Риге первую автокассу и новый ресторан.

Причина расцвета фастфуда очевидна: если посещение ресторанов ограничено; если там действуют меры социального дистанцирования; если все больше людей переходят на удаленную работу — спрос на еду навынос растет. И здесь выигрывает тот, у кого эта технология отработана до мелочей. "Очень востребована возможность сделать заказ на автокассах, — говорит директор по международному развитию и маркетингу Hesburger Иева Салмела. — Люди просто хотят сэкономить время, сделать заказ в более удобной форме, не думать о том, где припарковать машину. Поэтому популярность drive in гораздо выше, чем была до пандемии. И продолжает расти".