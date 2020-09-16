В первой половине этого года экономика Латвии пережила рекордный спад в рамках одного квартала – во втором квартале ВВП снизился на 8,9%. Из-за пандемии снизились объемы производства и экспорта, мы снова столкнулись с дефляцией, коллективными увольнениями и уменьшением зарплат. Для того, чтобы оценить масштабы влияния пандемии, Центральное статистическое управление (ЦСУ) по просьбе DELFI подготовило рейтинг 100 крупнейших латвийских предприятий-экспортеров на первую половину 2020 года.

Предприятия, формирующие рейтинг, за первое полугодие экспортировали товаров почти на три миллиарда евро. За этот период оборот внешней торговли Латвии в фактических ценах составил 12,92 млрд евро – на 1,14 млрд или 8,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта составила 6,05 млрд евро (меньше на 230,4 млн или 3,7%), а импорта – 6,87 млрд евро (меньше на 905,9 млн евро или 11,7%).

По словам экономиста банка SEB Дайниса Гашпуйтиса, несмотря на то, что на данный момент объем экспорта находится на прошлогоднем уровне, во многих товарных группах наблюдается значительный спад. Общую ситуацию спасает рост показателей экспорта в трех крупнейших товарных группах: продукции деревообрабатывающей промышленности, электроприборов, а также механизмов и механических приборов.

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