Нередко приходится слышать, что латвийцы только и могут, что радоваться своим победам в скелетоне, бобслее и BMX, а в больших видах спорта остаются на голодном пайке. На первый взгляд эта оценка может показаться справедливой, но так ли это на самом деле? Мы решили покопаться в истории и поняли, что не все так плохо.



Унижения грандов, хет-трики и рекорды, волевые победы и решающие очки — все это действительно было! В этом топе собраны 25 ярчайших примеров, когда звезды латвийского спорта "зажгли" в матчах с большими командами на клубном уровне. И на больших аренах.

25. Александр Колинько против "Ливерпуля"

Великолепная игра Александра Колинько в воротах 10 января 2001 года принесла "Кристал Пэлэс" сенсационную победу над "Ливерпулем" (2:1) в первой полуфинальной игре Кубка английской лиги, хотя в составе красных играли такие звезды, как Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Эмил Хески, Сами Хююпия, Джейми Каррагер, Яри Литманен, Дитмар Хаманн и Владимир Шмицер. Правда, в ответном матче "Кристал Пэлэс" проиграл со счетом 0:5, а латвийский вратарь на 83-й минуте получил красную карточку.

24. Анете Екабсоне-Жогота против звезд НБА

29 августа 2009 года Анете Екабсоне-Жогота провела свой самый результативный матч в WNBA. Латвийская баскетболистка набрала 23 очка, однако ее "Коннектикут Санс" со счетом 84:95 уступил "Финикс Меркури", победителю регулярного чемпионата и плей-офф, в составе которого играли Дайана Таурази, Кэппи Пондекстер и Пенни Тейлор. Уже на следующий день набрала 21 очко в матче против "Лос-Анджелес Спаркс" (81:91), за который играли Лиза Лесли, Кэндис Паркер и Тина Томпсон.

23. Мариан Пахарь против "Челси"

Гол Мариана Пахаря помог "Саутгемптону" победить "Челси" (4:2) в матче английской премьер-лиги 1 января 2002 года. Латвийский форвард сравнял счет (2:2) на 55-й минуте, а в оставшееся время гости забили еще два мяча. За "Челси" в том матче играли Эйдур Гудьонсен и Джимми Флойд Хассельбайнк, а также молодые Джон Терри и Фрэнк Лэмпард.