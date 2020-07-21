Как отражается на детях решение родителей покинуть Латвию? Как рожденные в эмиграции мальчики и девочки связаны с родиной предков? Готова ли Латвия принять обратно пожелавших вернуться "неформатных" школьников и школьниц? Исследователь Института философии и социологии ЛУ Дайна Гросс рассказала о проблемах и обретениях детей эмигрантов и ремигрантов. В том числе и о личном опыте возвращения на родину предков из Австралии.

Портал Delfi продолжает рассказывать о результатах проведенного прошлой осенью масштабного исследования эмиграции и ремиграции латвийских подданных. Героями опросов стали и читатели Delfi — портал традиционно служит важным источником информации о Латвии для соотечественников, живущих за рубежом.

Чистая эмиграция (уехавшие минус вернувшиеся) среди подданных Латвии с 2000 по 2019 год составила 315 тысяч человек. В поле зрения исследователей попали латвийцы из 116 стран мира. В том числе из таких необычных, как Саудовская Аравия, Тайвань, Сингапур, Замбия, Монголия, Гондурас, Папуа и Новой Гвинея, а также Тринидад и Тобаго.

Удалось собрать информацию почти про 3000 детей: их жизнь, самочувствие, связь с родиной, проблемы и достижения. Например, одна из семей, уехавших в Великобританию, рассказала о семи детях, а среди ремигрантов была семья с восемью детьми.