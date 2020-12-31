Все должны понять, что так, как было, в Риге больше не будет. Пешеходы не должны подстраиваться под автомобилистов, а центр города — для людей, а не для машин. Рижане не должны платить 20 млн евро за обслуживание е-талонов, ведь у всех есть смартфоны и банковские карты. Очередь на социальное жилье должна двигаться быстрее, должники платить, а праздники - приходить в районы. В канун Нового года живущий на улице Чака мэр Мартиньш Стакис пришел на радио LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

2020 год для Рижской думы жирным не назовешь. Как рассказал Мартиньш Стакис, новый бюджет приходится кроить буквально из воздуха. Государство оттянуло у столицы на 17,4 млн евро налогов. При этом расходы города выросли на 15 млн евро из-за того, что повышается минимальная зарплата, гарантированный минимальный доход и компенсация за жилье для малоимущих.

К тому же деньги требуются на приоритеты года: плюс 7 млн на социальную сферу, еще столько же на образование, а на достройку двух мостов и возведение нового детского сада — еще 27 млн евро. Для поднятия духа в период пандемии по 25 процентов к зарплате добавили полицейским и социальным работникам, а учителям к Рождеству выкроили премии в 75 евро.

Где Рижская дума нашла деньги?



В первую очередь, это экономия — 10 млн по разным позициям, начиная с автотранспорта и заканчивая электричеством. Мы фундаментально пересчитали расходы по всем департаментам и отделам.

На 11 млн евро мы сократили дотацию Rīgas satiksme, благодаря тому что с 11 января рижане больше не будут платить 20 млн евро за е-талон — удалось избавиться от системы посредников.

Еще 11 млн евро мы нашли, пересмотрев долговые обязательства Риги: около 32 кредитов в разных местах объединили в один в Госкассе, под очень низкий процент: было от 2 до 1,1% — стало 0,02%. Сроки выплаты продлили.

Так нашли около 33 миллионов евро, чтобы выйти по нулям, по сравнению с тем, что было. Но бюджет все равно будет минусовой. Больше всего тревожит налог на недвижимость (люди могут не потянуть, если пандемия затянется) и ситуация с общественным транспортом (заполняемость минус 55-60% — убытки).

Какая судьба ждет е-талон?