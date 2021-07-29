Уже более десяти лет Борис Зимин оказывает финансовую поддержку Алексею Навальному. Именно он оплатил самолет, на котором в августе прошлого года отравленного лидера российской оппозиции эвакуировали на спасение в германскую клинику. Кроме того, Борис оказывает содействие независимым журналистским проектам. Основанный его отцом фонд способствует развитию науки — он стал одной из первых организаций, которую в России признали "иностранным агентом". Зачем бывший успешный российский предприниматель всем этим занимается, каким видит настоящее и будущее России и что его привело в Латвию — об этом Зимин рассказал в интервью порталу Delfi.

Юрмала — редкое место, где в одно время, в одном ресторане, без всяких "Новых волн" и иных специальных событий, совершенно не сговариваясь и по отдельности, могут решить отобедать сразу три заметных представителя российского общества: бывший вице-премьер правительства России и глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович; бывший главный редактор издательского дома "Коммерсантъ" и продюсер проекта "Гражданин поэт" Андрей Васильев и бизнесмен-филантроп Борис Зимин. Если первых двух в Юрмале приходилось встречать и раньше (интервью — тут и тут), то Зимин возник посреди жаркого латвийского лета, как снег на голову…

Исходное состояние династии Зиминых — созданная в начале 90-х ученым-радиотехником Дмитрием Зиминым российская компания сотовой связи "ВымпелКом" — торговая марка "Билайн". Дорастив к 2001 году число абонентов до 2,5 миллионов, а выручку до полумиллиарда Зимин-старший продал свой пакет акций холдингу "Альфа-групп", пообещав оставить наследникам лишь десятую часть состояния, а 90% пустить на благотворительность. Для этого он основал и возглавил Фонд некоммерческих программ "Династия", пожелав выделять на поддержку и популяризацию российской науки по 10 млн долларов в год.

Его сын Борис с детства увлекался техникой — мотоциклами и автомобилями. Многие годы участвовал в профессиональных автогонках. Параллельно управлял деньгами отца и активно занимался благотворительной деятельностью Фонда. С 2011 года Борис стал самым крупным публичным спонсором Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией, автора множества громких расследований об источниках происхождения богатства околовластных чиновников. В знаменательный 2014 год Борис Зимин также основал Фонд "Среда", чтобы поддерживать независимые от власти средства массовой информации.

Еще в феврале 2015 года Зимин-старший был награжден премией Министерства oбразования и науки Российской Федерации — "За верность науке". А в мае того же года фонд "Династия" включили в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Зимина такой титул оскорбил, многие известные люди осудили это решение министерства юстиции России. В 2016 году, Дмитрий и Борис Зимины создали фонд Zimin Foundation, который поддерживает образование и науку в разных странах мира…

"Как относитесь к титулу 'спонсор Навального'?" — "С сожалением!"

- Борис, вы какими судьбами в Латвии?

- Я тут бываю. Привлекают природа, атмосфера, детские воспоминания времен, когда с родителями приезжал на отдых, потом, уже более взрослым, но тоже в советское время, участвовал в автогонках на трассе в Бикерниеки и Пярну. Для моих родителей, которые приехали сюда на лето, важна возможность общения на русском языке. К тому же в тех краях, где мы обосновались, сейчас слишком жарко.

- Это где?

- На Кипре. Тут мы эпизодически. К примеру, в прошлом году в локдаун все было немного сумасшедше, а Рига случайно оказалась доступна — я тут тоже какое-то время провел. Может, буду приезжать чаще. Но пока не загадываю…

- Вас часто называют "спонсором Навального". Как к этому относитесь?

- С сожалением. В этом нет ничего великого. То, что это привлекает такое внимание, лучше слов говорит: политическая деятельность в России опасна настолько, что мало кто решается признаться даже не в участии, а в пожертвованиях, — это очень грустно. Я, в сущности, делаю очень немного: поддерживаю деньгами. Что касается лично Алексея (Навального), то да, как-то так получилось, что я его главный финансовый спонсор, но это какая-то ситуативная случайность.

- Поддерживаете ли вы сейчас семью Навального?

- Поддерживаю. Вместо Алексея, который в тюрьме. К сожалению, ничего специального для вызволения его из тюрьмы делать не умею.

Этично ли финансировать независимых журналистов?

- Насколько для вас принципиально не скрывать имена тех, кого вы поддерживаете?

- Мне нечего скрывать — я не делаю ничего не законного и неправильного.

- Возможно, не все участники оппозиции хотят, чтобы знали их источники финансирования.

- В данном случае все ровно наоборот: и ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), и Алексей, которого я поддерживаю 11 лет, построили свою деятельность на принципах открытости. Мы и познакомились, обсуждая тему, а как вас, ребята, поддерживать — куда сдавать деньги? Я говорил: все здорово, но вы — публичный политик, и у людей не должно оставаться вопросов ни об источниках личных доходов, ни,- тем более,- об источниках финансирования политической деятельности… Зашла речь про "крудфандинг", "донейшены" — стало ясно, что надо строить прозрачный фонд с полной отчетностью. После этого разговора и появился ФБК. Я — один из многих, кто стал их финансировать — это было ок для меня и важно для Алексея.

На какие еще вопросы ответил Борис Зимин в интервью порталу Delfi: