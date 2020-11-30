С понедельника начальные школы Латвии должны обеспечить новые "ковидные" нормы: каждому учителю — маску, каждому ученику — по 3 квадратных метра. Притом что современные школьные кабинеты строились из расчета 2 метра на человека, а последние годы политика Министерства образования была направлена на уплотнение школ — только таким обещали денежную добавку. Портал Delfi опросил директоров, на какие ухищрения они идут, чтобы сделать из двух метров — три. И попросил сфотографировать, как это выглядит.

"Правительство генерирует новые идеи, и они "прекрасны"… — приветствовал на своей странице Facebook новое решение правительства директор Ринужской средней школы Денис Клюкин. — Урок занимательной математики всем в помощь. Ширина стандартного класса в школах "нового" советского проекта 6 метров, длина 9 метров. 6x9=54 — именно такую квадратуру имеет стандартный класс. Конечно, есть классы и побольше, за 70 квадратных метров, но в среднем класс выглядит именно так… Согласно действующим гигиеническим нормам в таком помещении на каждого ученика должно быть выделено 2 кв.м., то есть, максимальная заполняемость обычного кабинета — 27 учеников.

Министерство образования долго и настойчиво шло к тому, чтобы количество учеников в классах росло. В идеальном мире Минобразования в школьном кабинете грызть гранит науки должно как минимум тридцать учеников. А лучше даже немного больше. То, что такая картина противоречит гигиеническим требованиям — ерунда. Тем более что большие школы и государственные гимназии утвержденным нормам соответствовали примерно никогда…

И можно было бы и дальше закрывать на это глаза, если бы не "сюрприз" в виде эпидемиологической ситуации. Теперь школам необходимо выделить ребенку не два квадратных метра, по факту даже меньше, а целых три. 54:3 = 18. Именно столько учеников должно остаться в классе. Меньше двух десятков учеников в классе — мечта. Места много, индивидуальный подход — красота, да и только. Почти частная школа только бесплатно. Мы все были бы рады распределить переполненные классы, уменьшив количество учеников. Но есть нюанс. Для такой высшей цели не хватает всего ничего — учителей!"

В соцсетях произвел триумф ролик, снятый молодым директором Ливанской средней школы Гатисом Пастерсом, который сравнил сегодняшнюю систему образования с тонущим "Титаником", а школы — со скрипачами, которые на фоне всеобщей паники продолжают без остановки играть самые красивые мелодии.

Пастерс рассказал, как непросто шла работа над новыми формулами образования: "Можно поделить класс на две части, но тогда у учителя должны быть очень крепкие ноги и легкие, чтобы бегать из одного кабинета в другой, разъясняя новый материал…" Директор провел видеоэкскурсию по своей преобразившейся школе, в которой парты и интерактивные доски переместились в коридоры, залы, кабинеты физики и биологии. Он заверил, что их школа делает все возможное для избежания "удаленки". "Но есть и у нас рубеж, за которым — безнадега".

Родители, посмотревшие это видео, предложили клонировать вдохновляющего директора. Впрочем, опрос Delfi показал, что многие школы подошли к вопросу не менее творчески.