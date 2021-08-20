Священники Евангелическо-лютеранской церкви Латвии и Латвийской православной церкви используют проповеди для провозглашения христианской вести, а не агитации, утверждают архиепископ Янис Ванагс и митрополит Александр. Епископ Латвийского Баптистского объединения (ЛБО) Каспарс Штернс заявил порталу DELFI, что в баптистской общине этот вопрос беспокойства не вызывает.

Как сообщалось ранее, рижский архиепископ-митрополит Римско-католической церкви Збигнев Станкевич, третьей по величине конфессии в Латвии, заявлял, что запретил священникам с амвона агитировать против вакцинации, так как получил сигнал, что в некоторых католических общинах наблюдается раскол по этому вопросу — как и в обществе.

Портал DELFI решил выяснить, существуют ли в других крупнейших христианских конфессиях подобные указания, и обратился с этим вопросом к их руководителям.