Центр госязыка предлагает переименовать Covid в kovids
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Covid-19 так долго влияет на нашу жизнь во всех сферах, что пора его "облатышить", считает Центр госязыка. Об этом сообщает Neatkarīgā.

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По мнению лингвистов, Covid-19 так просто не исчезнет из общественного сознания, и его название в речи упростится. Уже сейчас латыши часто говорят kovids, и иногда эта форма появляется даже в СМИ.

Поэтому в литературном латышском языке допустимо наравне с обозначением Covid-19 использовать существительное первого склонения kovids. А официальное международное название рекомендуется использовать в медицинских и научных текстах.

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