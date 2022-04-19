У одной из самых востребованных актрис латышского театра и кино есть и русские корни. На премьеру билингвальной криминальной комедии "Доверенное лицо" Мария Линарте пришла в майке "Русский военный корабль, иди на х..й!" В интервью порталу Delfi актриса рассказала, что думает о войне и судьбе русских, почему любит ввернуть в речь крепкие русские слова и как сильно переживает за то, что режиссер Владислав Наставшев решил остаться работать в России.

В криминальной комедии "Доверенное лицо" (подробнее о фильме — здесь) Мария играет лихую девицу с улицы, которая выуживает телефоны у прохожих и приторговывает травкой, но как позже выясняется, делает это во имя благой цели… Однажды судьба сводит ее с мошенниками по большому счету — вход 250 евро, выход чуть не стоил жизни.

Актриса Нового Рижского театра (НРТ) Мария Линарте много лет участвовала в смелых постановках Владислава Наставшева, вместе с любимым режиссером исследуя на сцене границы сексуальности и национальности. В биографическом спектакле Наставшева "Озеро надежды замерзло", половина которого шла на русском языке, режиссер выделил любимой актрисе роль преданной собачки, которая страдает ложной беременностью, а потом умирает от раковой опухоли, потому что некому оплатить ее операцию.

Прошлым летом Мария сыграла у Наставшева свою тезку в чеховских "Трех сестрах". Написанная в предреволюционной России пьеса предвещала разрушение привычного мира и уклада — в интерпретации Наставшева грядущие перемены ощущались почти на физическом уровне: на фоне разыгравшейся пандемии казалось, что ковид и есть величайшее зло, которое похоронит под собой прежний мир и отношения, но тут со дна постучали — началась война. И теперь уже ясно, как прежде — не будет.

"В Москву, в Москву!" — произносили как мантру чеховские сестры. Сегодня трудно даже представить, что когда-нибудь эти слова за пределами России снова будут произносить с искренним желанием. По иронии судьбы в Москве сегодня оказался сам режиссер Наставшев, который в начале апреля выпустил премьеру оперы "Евгений Онегин" в Перми, а 16 апреля согласился дать концерт в Доме культуры "ГЭС-2", за что многие латвийские друзья и коллеги буквально вычеркнули его из своих списков… Мария с приговором не торопится. После премьеры картины "Доверенное лицо" она поделилась своими чувствами.

- В фильме вы играете "плохую девочку", которая торгует травкой, ругается, обманывает… И вот ее отмыли, приодели, относились к ней по-человечески, и она проявила себя с лучшей стороны. В жизни так работает?

- Если задуматься, то почему и в чем моя героиня такая уж "плохая"? Она делает все возможное, чтобы помочь своей маме (по сценарию, девушку вводит в заблуждение "друг" — он уверяет, что передает деньги ее маме, которая в свое время отправила дочку в детдом, — прим. Ред.)… Я сама выросла в юрмальском Каугури — таких "плохих" девочек там хватало.