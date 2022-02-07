Рейзниеце-Озола обратилась в Госполицию: "шахматный маньяк" слал письма и участницам Grand Swiss в Риге

Экс-министр финансов Латвии, управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола рассказала порталу Delfi, что этой осенью письма возмутительного содержания получили и многие участницы проходившего в Риге престижного международного турнира Grand Swiss. Рейзниеце-Озола тут же отреагировала, написав заявление в Госполицию, которая возбудила криминальный процесс и сейчас проводит расследование.

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Портал Delfi попросил Дану Рейзниеце-Озолу прокомментировать скандал, разразившийся после публикации на портале Meduza расследования истории о том, что больше десяти лет российские шахматистки, в том числе несовершеннолетние, получали от неизвестного конверты с использованными презервативами и вырезками из порножурналов. Журналисты сообщили, что нашли предполагаемого злоумышленника — это может быть рижский шахматист Андрей Стребков.

Рейзниеце-Озола призналась, что во время проходившего с 27 октября по 7 ноября в Риге международного шахматного турнира Grand Swiss под эгидой FIDE, многие участницы состязания получили подобные письма.

"Я связалась с нашей полицией — там очень оперативно, профессионально и дискретно отреагировали, — сообщила шахматная деятельница. — Они завели криминальный процесс и сразу принялись за работу так, чтобы не мешать ходу турнира, о чем мы попросили их от лица FIDE. Cами шахматистки, получившие послания, отважно сотрудничают с расследованием — рассказывают все, что знают. Я очень удовлетворена".

Конкретно про личность отправителя Рейзниеце-Озола никаких комментариев дать не смогла — по ее словам, до окончания расследования этого делать нельзя. "Очень важно, чтобы процесс было доведено до конца. К сожалению, в России не удалось добиться результата", — сказала Дана.

Она рассказала, что "рижские письма" — лишь часть посланий схожего характера, которые отправлялись ранее шахматисткам на другие турниры. "Но это было в других странах и не имело отношения ни ко мне, ни к FIDE, ни к Латвии".

"В моей персональной шахматной биографии ничего подобного не было, — уточнила Рейзниеце-Озола. — Но когда в Риге это произошло, я вспомнила, что в одном русскоязычном медиа упоминался схожий случай. Я забеспокоилась о безопасности и репутации турнира и тут же отреагировала".

На письмах, которые приходили в другие страны, по ее сведениям, "вроде бы почтовый штемпель был рижским". "Это тоже заставило быть внимательнее, — сообщила Дана. — Но не означало на сто процентов, что письмо отсылалось из Риги. Была вероятность, что и штемпель поддельный, ведь отправитель использовал поддельные имена авторов писем — якобы авторами писем были известные шахматисты и шахматистки. Кто и откуда автор, надеюсь, наша полиция сможет это выяснить".

Всего в международном шахматном турнире Grand Swiss участвовали 107 игроков. В женском турнире победу одержала Лэй Тинцзе (Китай), набравшая 9 очков из 11 и получившая место в турнире претенденток на матч за звание чемпиона мира. Лаура Рогуле из Латвии с 5 очками заняла 34-е место среди 50 игроков.

Напоминаем, что сегодня портал Meduza опубликовал результаты журналистского расследования, длившегося полгода. Общаясь с жертвами "шахматного маньяка", издание выяснило, что с 2009 по 2019 год адресатами писем стали минимум 15 девочек или молодых женщин, которых объединяет профессиональная игра в шахматы. Некоторые из них получали послания по многу раз, якобы от других шахматистов и шахматисток, но с общими приметами: вырезками из порножурналов, спермой в презервативах и почтовой маркой в виде цветка, барсука или космического спутника.

Многие из жертв "шахматного маньяка" (как его называют) предпочитали не афишировать факт получения писем и не считали важным установить личность отправителя. Но были и те, кто пытался привлечь к расследованию российские правоохранительные органы. По данным источника "Медузы", одно время отправку писем расследовал Следственный комитет Российской Федерации, но состава преступления не усмотрел.

Проведя тщательное расследование с использованием графологической экспертизы и анализа почты отправителя, "Медуза" взялась утверждать, что может быть 40-летний шахматист Андрей Стребков из Риги. Предположительно он скрывается на профессиональных форумах под ником Кот Афромеева и не раз делал оскорбительные высказывания в адрес шахматисток. Сам Стребков расследование никак не комментирует.