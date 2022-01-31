Домашний тест на Covid-19 — две полоски, лабораторный через шесть дней — отрицательный. Врач не советует сразу колоть "бустер", но сертификат заканчивается… Быстрый тест показал две полоски — сидим дома, ждем ПЦР, "больничный" не выписывают, а на работе — прогулы. Семья учителя болеет, его самотест — отрицательный, можно работать — все ученики заражены… Как решать проблемы, которые вызвал коллапс системы лабораторных анализов, связанный с повышенной заразностью омикрона? Портал Delfi задал вопрос Министерству здравоохранения.

После 15 февраля утратят силу ковид-сертификаты о первичной вакцинации у тех, кто был привит больше девяти месяцев назад (в случае Janssen — пяти). Чтобы продлить документ, нужна ревакцинация. Но многие попросту не успели сделать "бустер", как инфицировались омикрон-штаммом. При этом очереди в лаборатории такие, что человек без симптомов, случайно выявивший две полоски, может не "донести" свой вирус до лаборатории — выздороветь.

Врачи не советуют проходить повторную вакцинацию раньше, чем через 3-8 месяцев после болезни — считается, что это нехорошо для здоровья. Зато это хорошо для получения нового сертификата без срока годности, чтобы ни в чем себе не отказывать. Что выбрать?

Это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются люди в связи с многодневными очередями на тест ПЦР, достигшими 5-6 дней. Не говоря уже о том, что везти свой вирус через весь город на общественном транспорте в лабораторию, где образовалось свободное место (зачастую такие находятся в удаленных районах), с точки зрения эпидемиологии, трудно назвать хорошим решением.

Отвечая на этот вопрос Delfi, министр здравоохранения Даниэлс Павлютс обещал, что новый порядок тестирования, построенный на большем доверии к "домашним тестам", разгрузит систему. Пока этого не происходит. Наоборот, чем скорее набирает обороты "омикрон", тем больше вопросов к системе тестов и сертификатов. Политики уже завели речь об отмене сертификатов и ряда ограничений, но пока они есть и с ними нельзя не считаться.

Портал Delfi собрал самые типичные вопросы и ситуации своих читателей и попросил представителей Министерства здравоохранения ответить, как действовать в конкретных массовых случаях.

Две полоски есть, ПЦР — отрицательный, что с сертификатом?

Нет ПЦР-теста — есть прогулы на работе?

Школьный тест положительный — надо еще и лабораторный?

Учитель "контактный" — учит и инфицирует?

Ребенок на карантине хочет в "кружок" — как быть?

Две полоски есть, ПЦР — негатив, что с сертификатом?