Убийство Бункуса: Рукс допускает, что расследованию могли мешать сотрудники полиции
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В ходе расследования убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса появились подозрения в умышленном бездействии или даже противодействии расследованию со стороны сотрудников полиции. Об этом в передаче "Kāpēc" с Ольгой Драгилевой заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Рукс также отметил, что эти подозрительные коллеги в полиции больше не работают, и если подозрения обоснованы, то расследованием должно заниматься Бюро внутренней безопасности.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособности и присяжный адвокат Мартиньш Бункус был убит весной 2018 года в Межапарке, недалеко от Министерства юстиции. В конце прошлого года обвинения в заказе убийства были предъявлены предпринимателям Михаилу Ульману и Александру Бабенко, а за реализацию - некому гражданину России Виктору Кривошею. Организатором преступления следователи считают Генадия Валягина, которого весной 2022 года убили самого.

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