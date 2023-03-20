Убийство Бункуса: Рукс допускает, что расследованию могли мешать сотрудники полиции

В ходе расследования убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса появились подозрения в умышленном бездействии или даже противодействии расследованию со стороны сотрудников полиции. Об этом в передаче "Kāpēc" с Ольгой Драгилевой заявил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Рукс также отметил, что эти подозрительные коллеги в полиции больше не работают, и если подозрения обоснованы, то расследованием должно заниматься Бюро внутренней безопасности.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособности и присяжный адвокат Мартиньш Бункус был убит весной 2018 года в Межапарке, недалеко от Министерства юстиции. В конце прошлого года обвинения в заказе убийства были предъявлены предпринимателям Михаилу Ульману и Александру Бабенко, а за реализацию - некому гражданину России Виктору Кривошею. Организатором преступления следователи считают Генадия Валягина, которого весной 2022 года убили самого.