Могут ли рододендроны, которые традиционно радуют яркими красками летом, снова зацвести осенью? В этом году в Юрмале так случилось. Как выяснилось, некоторые сорта рододендронов при определенной погоде особенно склонны к сюрпризам. Подробно, от каких растений такого можно ждать, порталу Delfi рассказали в Селекционно-экспериментальном питомнике рододендронов "Бабите" Латвийского университета (ЛУ).
Фотографии с цветущими рододендронами Юрмале портал Delfi отправил специалистам Ботанического сада ЛУ, а оттуда вопрос был перенаправлен в питомник рододендронов "Бабите".
Как сообщила Delfi заместитель руководителя питомника рододендронов "Бабите" исследователь Гунита Риекстиня, второе цветение рододендронов - вполне нормальное явление при определенных погодных условиях.
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