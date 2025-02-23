Прекрасная убийца: почему не стоит выращивать гортензию дома

Красивая, но опасная гортензия может принести много проблем, предостерегает УНИАН.

Нежные и пышные гортензии украшают любой участок. Но в выращивании они совсем непростые. И перед тем, как заводить дома такого зеленого "питомца", стоит хорошо подумать. Мы разобрались, можно ли хранить гортензию в квартире и какую опасность может нести цветок.

Можно ли гортензию держать в доме

Главная причина отказаться от этого красивого цветка в квартире - его ядовитость. Любителям растения нужно знать, как гортензия влияет на человека. Почти все виды культуры являются ядовитыми и вызывают тяжелое отравление, а многие содержат цианид. Если у вас есть животные или любопытные дети, которые могут попробовать цветок "на зуб", то не стоит рисковать. Токсины содержатся во всех частях растения.

Ещё одна причина, почему нельзя держать гортензию дома - это прихотливость в уходе. Если ваш опыт выращивания цветов небольшой, то высок риск погубить цветок. Гортензии нуждаются в большом количестве солнечного света, но без прямых солнечных лучей, регулярных поливах, влажном воздухе. Если вы часто забываете поливать растения, то эта культура не для вас.

Почему нельзя сажать гортензию возле дома

Если дома выращивать цветок не рекомендуется, то может посадить его возле дома? Плохая идея. Как уже упоминалось ранее, гортензия - светолюбивая культура. Если посеять её прямо под стенами, то на грядку будет падать тень от дома и о пышном цветении можно забыть.

Кроме того, гортензии часто вырастают высокими и затеняют окна. А мощные длинные корни могут повредить фундамент.

Кому подходит гортензия в горшке дома

Этот цветок можно без опасений выращивать аллергикам. Гортензия считается гипоаллергенным растением. Поэтому если у вас есть негативная реакция на пыльцу - этих кустов можете не бояться.

Также гортензию можно сажать опытным цветоводам. Если вы уже не новичок в уходе за растениями, то получите удовольствие от красивого цветения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !